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У Рівненській обл. на ходу загорівся вантажний потяг

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 20:26
У Рівненській обл. на ходу загорівся вантажний потяг
Фото: місце події (facebook.com/MNSRIVNE)

Затримки в русі інших потягів не було

У Рівненській області сьогодні, 30 грудня, загорівся тепловоз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Рівненській області.

Як повідомляється, пожежникам повідомили про задимлення у відсіку двигуна тепловоза на залізничному перегіну між станціями села Шпанів та села Решуцьк Рівненського району.

"Тепловоз тягнув вантажні пусті вагони. На місце виклику було направлено три пожежно-рятувальні відділення рятувальників та чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Рівненській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на охолодження двигуна вогнеборці подавалися два ствола.

"Затримки в русі інших потягів не було. Причина задимлення з’ясовується", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Київській області поблизу залізничної станції Коржі під час слідування загорівся поїзд.

Також Styler писав про пожежу в потязі, який слідував по маршруту Королево-Батєво.

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