У Рівненській обл. на ходу загорівся вантажний потяг

Затримки в русі інших потягів не було
У Рівненській області сьогодні, 30 грудня, загорівся тепловоз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Рівненській області.
Як повідомляється, пожежникам повідомили про задимлення у відсіку двигуна тепловоза на залізничному перегіну між станціями села Шпанів та села Решуцьк Рівненського району.
"Тепловоз тягнув вантажні пусті вагони. На місце виклику було направлено три пожежно-рятувальні відділення рятувальників та чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Рівненській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на охолодження двигуна вогнеборці подавалися два ствола.
"Затримки в русі інших потягів не було. Причина задимлення з’ясовується", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Київській області поблизу залізничної станції Коржі під час слідування загорівся поїзд.
Також Styler писав про пожежу в потязі, який слідував по маршруту Королево-Батєво.