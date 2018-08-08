У Закарпатській області стріляли у начальника прикордонної застави

Прикордонник отримав кульове поранення у груди

У селі Великий Бичків Закарпатської області стріляли у начальника прикордонної застави. Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net, посилаючись на дані поліції.

Вказано, що повідомлення про напад правоохоронці Рахівського відділення поліції отримали 7 серпня близько 19:00 вечора. До поліції звернувся інспектор прикордонної служби. За його словами, був побитий майор, начальник прикордонної застави.

У Головному управлінні національної поліції поінформували, що на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що стався конфлікт між начальником прикордонної застави 1989 року народження та 2 місцевими мешканцями. Поліція встановила особи учасників конфлікту - це мешканець села Великий Бичків, 1994 року народження, та мешканець Рахова, 1981 року народження.

Наразі причина конфлікту з'ясовується. Під час нього чоловік з Рахова вистрелив у прикордонника із зброї з гумовими кулями "Вій", яка офіційно зареєстрована. Чоловік скоїв два постріла, у результаті чого працівник прикордонної служби отримав поранення.

Лікарі діагностували, що у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом вилиці, одне кульове поранення у груди. Постраждалий перебуває у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 статті 345 Кримінального кодексу, а саме умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Учасники конфлікту затримані у порядку статті 208 КПК, їх взяли під варту на три доби, а далі слідчі готують подання у суд для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у лютому під час навчань у Львівській області загинув прикордонник. Причиною загибелі прикордонника під час навчальних стрільб на полігоні стало детонування боєприпасу РПГ-7В.