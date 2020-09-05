У Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки, є загиблі

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У суботу вночі, 5 вересня, у Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. В результаті загинули 2 водії цих транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, аварія сталася близько 3 години ночі на 63 кілометрі траси М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу села Виноградне.

"У результаті лобового зіткнення вантажних автомобілів Mercedes-Benzvario і Man з причепом загинули 2 водії транспортних засобів. Для деблокування тіл загиблих з допомогою гідравлічного інструменту залучалось пожежно-рятувальне відділення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області в ДТП з вантажівкою. В результаті аварії постраждали шестеро пасажирів, з них п'ятеро неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, в місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх.

Крім того, у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.