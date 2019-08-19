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В Івано-Франківській області згоріла церква

Новини » Промисловість    19.08.2019 - 21:09
В Івано-Франківській області згоріла церква
Фото: згоріла церква (www.dsns.gov.ua)

Попередньо постраждалих немає

В Івано-Франківській області виникла пожежа в храмі Пресвятої Діви Марії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла близько 17 години у понеділок, 19 серпня. Церква знаходиться в селі Новоселиця Снятинського району.

У ДСНС заявляють, що жертв і постраждалих від пожежі немає. У 17:35 пожежу було локалізовано. Зазначається, що до гасіння полум'я залучено 19 чоловік і 6 одиниць техніки. Церква була побудована в 1884 році на кошти місцевої громади.

Фото: згорів храм Пресвятої Діви Марії (mi100.info)

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули та отримали опіки щонайменше 19 людей.

Серед загиблих у пожежі є громадянка Австралії. В цілому у готелі перебувало близько 29 іноземців. Президент Володимир Зеленський заявив, що буде стежити за ситуацією навколо готелю "Токіо Стар".

Прокуратура повідомила власнику готелю про підозру нібито за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Держбюро розслідувань підозрює співробітників ДСНС в недбалому ставленні та неналежному виконанні службових обов'язків.

Правоохоронні органи розглядали різні варіанти того, що сталося, але схиляються до єдиної версії - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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Новини України пожежацерковьІвано-Франківська областьхрам
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