В Івано-Франківській області СБУ заблокувала великий канал контрабанди лісу

Незаконну схему організував підприємець з Івано-Франківської області, який, незважаючи на легальний бізнес, налагодив ще механізм експорту в кілька країн нелегально вирубаної на території області деревини.

"Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їхнього повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон. В ході огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам", - йдеться в повідомленні.

У приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю, та за місцем його проживання в ході обшуків вилучили деревину без підтверджуючих документів про її законне походження, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з партнерами.

Планується повідомити підприємцю про підозру за ст. 201-1 (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів чи пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) КК України.