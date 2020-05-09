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У Івано-Франківській області сталася ДТП з постраждалими

Новини » Надзвичайні події     09.05.2020 - 22:37
У Івано-Франківській області сталася ДТП з постраждалими
Ілюстративне фото (facebook.com patrolpolice gov ua)

Аварія сталася вчора вдень у Яремче

У п'ятницю, 9 травня, в Івано-Франківській області сталося зіткнення двох автомобілів у місті Яремче, що спричинило травмування 4 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, близько 15:40 у Яремче неподалік автостанції на дорозі державного значення Н-09 сталося зіткнення автомобілів Subaru Forester та ВАЗ. Попередньо, водій Subaru виїхав на зустрічну смугу руху.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів постраждав водій та троє пасажирів автомобіля ВАЗ. Серед постраждалих: 31-річна та 51-річна жінки, а також 11-річна дівчина.

"Встановлено, що водій Subaru Forester керував автомобілем напідпитку", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Мукачево (Закарпатська область) сталася аварія за участі автомобіля Toyota та мікроавтобуса. В результаті зіткнення транспортних засобів загинув працівник місцевої прокуратури.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в ніч на 9 травня сталася подвійна ДТП на проспекті Лобановського. Один з автомобілів після зіткнення збив пішохода, який намагався перебігти шість смуг руху. Постраждалого пішохода госпіталізували у дуже тяжкому стані.

Теги Новини України ДТПІвано-Франківська область
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