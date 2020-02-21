В Івано-Франківській області сталася пожежа в школі

Вранці 21 лютого в селі Сілець Івано-Франківської області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інформація про пожежу в школі надійшла о 7:19, на місце події негайно було направлено підрозділи. На місці події рятувальники встановили, що вогнем охоплено перекриття школи між другим та горищним поверхами.

Зазначається, що близько 7:45 пожежу в школі було локалізовано. Постраждалих в результаті надзвичайної події не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гаїті сталася пожежа в несанкціонованому дитячому будинку. В результаті пожежі загинули 15 дітей. Дітей можна було врятувати, але для цього в пожежників не було необхідного обладнання.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Пенсильванія в місті Ері сталася пожежа в дитячому садку. В результаті пожежі загинуло 5 дітей, ще одна дитина потрапила у лікарню з опіками.

Крім того, в Алжирі в результаті пожежі в пологовому будинку загинули 8 новонароджених, понад 70 осіб було евакуйовано. Міністр охорони здоров'я Алжиру усунув управителя лікарнею та директора охорони здоров'я в провінції Ель-Уед.