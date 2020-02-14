На Гаїті через пожежу в дитбудинку загинули 15 дітей

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Дітей можна було врятувати, але для цього не було обладнання

В результаті пожежі, що охопила несанкціонований дитячий будинок на Гаїті, загинули 15 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Пожежа спалахнула в дитячому притулку, керованому американською християнською групою, що викликало нові суперечки з приводу поширення незареєстрованих дитячих будинків у бідній країні Америки.

Двоє дітей згоріли дотла. Тринадцять інших померли у лікарні через задухи.

Рятувальники прибули на місце події на мотоциклах, у них не було балонів з киснем або машин швидкої допомоги, необхідних для перевезення дітей в лікарні. Дітей можна було врятувати, але для цього не було обладнання.

Директор Інституту соціального забезпечення, сказала, що дитячий будинок, в якому знаходилося близько 60 дітей, не має державного дозволу на роботу. Тільки 35 з 754 дитячих будинків у Гаїті легальні.

Раніше в Сполучених Штатах в штаті Пенсільванія в місті Ері сталася пожежа в дитячому саду, в результаті чого загинуло 5 дітей, ще одна дитина потрапила у лікарню з опіками.

РБК-Україна писало, що в Алжирі в результаті пожежі в пологовому будинку загинули 8 новонароджених, понад 70 осіб були евакуйовані.