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В Івано-Франківській області на святкуванні весілля сталося масове отруєння

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Вівторок 17 серпня 2021 09:39
В Івано-Франківській області на святкуванні весілля сталося масове отруєння Фото: в Івано-Франківській області сталося масове отруєння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. В лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, 16 серпня до рятувальникам надійшла інформація, що в період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 дітей (2004 - 2010 років народження).

11 серпня вони святкували весілля у селі Поляниця Надвірнянського району.

"Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу після відвідування кафе.

Нагадаємо, у липні в Карпатах в несанкціонованому спортивному таборі сталося масове отруєння дітей.

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Івано-Франківська область Масове отруєння
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