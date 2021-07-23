У Карпатах в несанкціонованому спортивному таборі сталося масове отруєння дітей

На Прикарпатті до медичних закладів госпіталізовали 18 людей, серед яких 16 дітей. Вони проживали в відпочинковому комплексі "Таємниці Карпат" в селі Яблуниця, де розгорнутий спортивний табір.

Постраждалі госпіталізовані до медзакладів із попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт". У них зафіксована загальна слабкість, температура тіла 37-37,6 градусів, нудота, болі в животі.

"Станом на 8:00 23 липня 2021 року всього госпіталізовано 18 осіб, з них 16 дітей до 16 років. Всі потерпілі в задовільному стані", - йдеться в повідомленні.

Загалом у комплекс "Таємниці Карпат" прибули 215 дітей віком від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

Держпродспоживслужба виїхала на територію закладу і в ході перевірки знайшла 62 порушення.

Зокрема, готель "Таємниці Карпат" не входить до обласної мережі закладів відпочинку та оздоровлення дітей. Крім того, при заїзді від дітей не вимагали медичні довідки.

"Проте, в значній мірі є вина і організаторів дитячого відпочинку, які не перевірили, у яких умовах будуть відпочивати діти", - наголошують у відомстві.