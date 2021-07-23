ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Карпатах в несанкціонованому спортивному таборі сталося масове отруєння дітей

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 11:11
У Карпатах в несанкціонованому спортивному таборі сталося масове отруєння дітей Фото: в Карпатах сталося масове отруєння дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Прикарпатті до медичних закладів госпіталізовали 18 людей, серед яких 16 дітей. Вони проживали в відпочинковому комплексі "Таємниці Карпат" в селі Яблуниця, де розгорнутий спортивний табір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Постраждалі госпіталізовані до медзакладів із попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт". У них зафіксована загальна слабкість, температура тіла 37-37,6 градусів, нудота, болі в животі.

"Станом на 8:00 23 липня 2021 року всього госпіталізовано 18 осіб, з них 16 дітей до 16 років. Всі потерпілі в задовільному стані", - йдеться в повідомленні.

Загалом у комплекс "Таємниці Карпат" прибули 215 дітей віком від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.

Держпродспоживслужба виїхала на територію закладу і в ході перевірки знайшла 62 порушення.

Зокрема, готель "Таємниці Карпат" не входить до обласної мережі закладів відпочинку та оздоровлення дітей. Крім того, при заїзді від дітей не вимагали медичні довідки.

"Проте, в значній мірі є вина і організаторів дитячого відпочинку, які не перевірили, у яких умовах будуть відпочивати діти", - наголошують у відомстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
отруєння
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"