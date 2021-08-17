В Ивано-Франковской области на праздновании свадьбы произошло массовое отравление
В селе Поляница Ивано-Франковской области произошло массовое отравление во время празднования свадьбы. В больницы попали 11 человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Так, 16 августа к спасателям поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 годов рождения).
11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надворнянского района.
"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза после посещения кафе.
Напомним, в июле в Карпатах в несанкционированном спортивном лагере произошло массовое отравление детей.