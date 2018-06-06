У Івано-Франківській області потяг збив чоловіка

Чоловік сидів на колії

У Тисменицькому районі Івано-Франківської області потяг збив чоловіка, який сидів на колії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області.

Так, учора вночі до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового по вокзалу, про те, що у смт. Отинія, Коломийського району на колії виявлено тіло чоловіка.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронцями встановлено, що 5 червня близько 23:00 годин пасажирський поїзд сполученням "Чернівці-Ковель", який рухався із зупиночного пункту Голосків в напрямку станції Отинія "Львівська залізниця", вчинив наїзд на чоловіка, який сидів на колії. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер.

Наразі поліція проводить заходи по встановленню особи загиблого.

Так, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві в Оболонському районі маршрутка на смерть збила жінку на пішохідному переході.