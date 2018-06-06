У Києві маршрутка на смерть збила жінку на пішохідному переході

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Києві в Оболонському районі маршрутка на смерть збила жінку на пішохідному переході. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

"У Оболонському районі автобус збив жінку на пішохідному переході. Пасажири громадського транспорту не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася вчора, 5 червня 2018 року, близько 20:00 на перетині проспектів Степана Бендери та Оболонського.

"Маршрутний транспорт повертав вправо зі сторони Московського мосту у напрямку Оболонського проспекту та на пішохідному переході збив жінку. За поясненнями водія, він не помітив пішохода. Від отриманих травм місцева жителька померла на місці аварії", - йдеться у повідмоленні.

На момент аварії у маршрутці знаходилися два пасажири.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі 5 червня 2018 року на тролейбус з пасажирами впало дерево, в результаті чого постраждали 2 людини.