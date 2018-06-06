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В Ивано-Франковской области поезд сбил мужчину

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 16:00
Фото: иллюстративное фото (if.npu.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (if.npu.gov.ua)

Мужчина сидел на рельсах

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области поезд сбил мужчину, который сидел на рельсах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Так, вчера ночью в Коломыйский отдел полиции поступило сообщение от дежурного по вокзалу, о том, что в пгт. Отиния, Коломыйского района на рельсах обнаружено тело мужчины.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранителями установлено, что 5 июня около 23:00 часов пассажирский поезд "Черновцы-Ковель", который двигался с остановочной пункта Голосков в направлении станции Отыня "Львовская железная дорога", совершил наезд на мужчину, который сидел на рельсах. Вследствие полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению личности погибшего.

Так, по данному факту начато уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве в Оболонском районе маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

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Теги публикации: Ивано-Франковск, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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