В Івано-Франківській області люди перекрили дорогу, вимагають ремонту траси

У місті Городенці понад 20 осіб перекрили дорогу на Івано-Франківськ. Люди вимагають ремонту автошляхів.

Про це повідомляє газета "Край".

Мітингувальники разом з прапорами перекрили дорогу. Протестувальники безперервно ходять по пішохідному переходу. Вимога одна - привести дороги до ладу.

Також місцеве видання galka.if.ua пише, як зазначив депутат обласної ради Іван Приймак у зверненні, з 61 кілометра вказаних автошляхів за роки Незалежності України відремонтували лише три.

Зазначимо, на початку серпня більше сотні жителів села в Івано-Франківській області перекрили дорогу регіонального значення Р-38 "Богородчани-Гута".

Нагадаємо, у Харкові перекрили дорогу на акції проти роботи коксового заводу.

Крім того, на мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу, через що на мосту утворилась значна пробка.