В Івано-Франківській області госпіталізували трьох дітей з укусами змій, вони у реанімації

В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізували через укуси змій. Вони перебувають у реанімації.

Вчора надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що у лікарню доставили дитину 2005 року народження з анафілактичним шоком внаслідок укусу змії. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Також дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку. Її госпіталізували в КНП "ОДКЛ". Постраждала перебуває у реанімації у важкому стані.



Крім того, повідомляється, що на дитячій площадці змія укусила дитину 2005 року народження. Постраждалий також перебуває у реанімації КНП "ОДКЛ" у важкому стані.