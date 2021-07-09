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В Івано-Франківській області госпіталізували трьох дітей з укусами змій, вони у реанімації

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Івано-Франківська область, П'ятниця 09 липня 2021 10:49
В Івано-Франківській області госпіталізували трьох дітей з укусами змій, вони у реанімації Фото: троє дітей в Івано-Франківській обл. знаходяться у реанімації через укуси змій (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізували через укуси змій. Вони перебувають у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Вчора надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що у лікарню доставили дитину 2005 року народження з анафілактичним шоком внаслідок укусу змії. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Також дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку. Її госпіталізували в КНП "ОДКЛ". Постраждала перебуває у реанімації у важкому стані.

Крім того, повідомляється, що на дитячій площадці змія укусила дитину 2005 року народження. Постраждалий також перебуває у реанімації КНП "ОДКЛ" у важкому стані.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Львівській області змія вкусила дитину. Хлопчика госпіталізували, його стан важкий.

Як писало РБК-Україна раніше, у Львівській області за добу зафіксували кілька укусів змії. Жителів регіону закликали бути обережними під час перебування на природі.

Також у травні повідомлялося, що в Полтаві змія вкусила дитину на вулиці.

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