В Івано-Франківській області горів хімзавод: пожежу гасили півсотні рятівників

На території ТОВ "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області в п’ятницю, 15 січня, виникла пожежа. До гасіння були долучені понад 50 осіб та 16 одиниць техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначаються в повідомленні, 15 січня о 14:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. До місця пожежі одразу було направлено пожежно- рятувальні підрозділи у складі 53 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

Як з’ясувалося, відбувалось факельне горіння піролізної печі (дихлоретан), на площі орієнтовно 45 м кв.

Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було локалізовано о 15:30, а о 15:36 - ліквідовано.

"Хімічною лабораторією ТОВ "Карпатнафтохім" проведено заміри повітря, перевищень гранично допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин на території та за межами підприємства не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня в селі Поляниця Івано-Франківської області горів триповерховий житловий будинок котеджного типу "Салют Буковель". Рятувальники евакуювали 25 туристів.

Як повідомляло РБК-Україна. 3 січня в селі Черніївка Хмельницькій області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Благовірного Великого Князя Олександра Невського. Горіла допоміжна господарська споруда на площі близько 100 кв. м.