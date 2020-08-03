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Під Івано-Франківськом сталось потрійне ДТП, є загиблий та постраждалі

Івано-Франківська область, Понеділок 03 серпня 2020 11:28
Під Івано-Франківськом сталось потрійне ДТП, є загиблий та постраждалі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Мотоцикліст не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем

У Івано-Франківській області сталося зіткнення двох мотоциклів та одного автомобіля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинула одна людина та ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє "Галка".

Як повідомляється, 28-річний водій мотоцикла Kawasaki ZX6, рухаючись поряд з іншим мотоциклом Yamaha, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Toyota RAV4. Крім того, водій мотоцикла Yamaha з пасажиром, не дотримуючись інтервалу, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіштовхнувся з огорожею.

У результаті аварії водій Kawasaki ZX6 загинув на місці події. Його пасажира, а також водія та пасажира іншого мотоциклу госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги. Водій автомобіля Toyota RAV4 не зазнав ушкоджень.

Нагадаємо, 2 серпня, у Миколаєві внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждали семеро людей, з яких троє дітей.

Крім того, вчора у Черкаській області зіткнулися три автомобілі, у результаті чого одна людина загинула, ще четверо були травмовані.

Також 1 серпня в Запорізькій області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка; в результаті аварії загинули чотири людини.

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