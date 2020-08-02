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У Черкаській області зіткнулися три авто, є жертва і постраждалі

Черкаська область, Неділя 02 серпня 2020 13:10
У Черкаській області зіткнулися три авто, є жертва і постраждалі
Фото: місце події (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

ДТП сталося поблизу села Деньги Золотоніського району

Вранці неділі, 2 серпня, у Черкаській області зіткнулися три автомобілі. В результаті події одна людина загинула, ще четверо були травмовані.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 7:00 на автодорозі Черкаси-Золотоноша, поблизу села Деньги Золотоніського району.

Рятувальники чергового караулу Золотоніської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, провели роботи з деблокування травмованого пасажира і загиблого водія одного з автомобілів ВАЗ.

Нагадаємо, 1 серпня в Запорізькій області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка; в результаті аварії загинули чотири людини.

Крім того, у Дніпропетровській області перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу, що зник з місця ДТП.

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