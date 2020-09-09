Івано-Франківська міськрада оскаржує в суді ділення України на зони карантину

Івано-Франківська міська рада подала позов до Окружного адміністративного суду Києва з проханням визнати нечинною постанову Кабінету міністрів про зонування України на епідемічні зони. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Як повідомляється, Івано-Франківська міськрада оскаржує пункти 1-36 постанови уряду №641 про ділення України на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Відповідно до неї визначено низку заборон у залежності від встановлення рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні подати до суду через жорсткий карантин вирішила міська рада Чернівців.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на бунт мерів через введення жорсткого карантину в містах.

Додамо, РБК-Україна в матеріалі "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах" розповідало, як уряд планує боротися з мерами-саботажниками та чи можливий новий "локдаун" в Україні.