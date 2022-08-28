В Івано-Франківську відновили систему оповіщення про повітряні тривоги

Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Повідомляється, що неполадки в роботі системи оповіщення все ще спостерігаються в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах області. Над усуненням цих проблем продовжує працювати аварійна бригада.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківській області вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення. Жителям області нагадали про альтернативні канали інформації про повітряні тривоги.

Також стало відомо, що УЗ продовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ-Київ до Запоріжжя через підвищений попит жителів Нікополя і марганцю для евакуації в більш безпечні регіони України.

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