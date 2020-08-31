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В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули через карантин

Автор: Анастасия Рокитна

В Івано-Франківську школам продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус. Канікули будуть замість дистанційного навчання.

Про це сьогодні повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

Відповідне рішення ухвалили на оперативній нараді, зазначив мер.

"Ми оголошуємо канікули в школах. Ми продовжуємо, з 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання", - заявив він.

Втім, він заявив, що школи та дитячі садочки готові до 1 вересня.

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"Тому у зв'язку із цим рішенням уряду, ми вводимо канікули для дітей на 2 тижні... Сподіваюся, що уряд надалі керуватиметься здоровим глуздом і наші діти матимуть змогу вчитися нормально", - додав він.

Зазначимо, сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування, в "червону зону", зокрема, потрапив Івано-Франківськ. У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

Нагадаємо, на засіданні позачергової сесії Івано-Франківської міськради депутати звернулися до президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялось, що міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді.

Зазначимо, під Івано-Франківською ОДА влаштували протест через червону зону карантину.

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