В Івано-Франківську підготують ще один тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус
В Івано-Франківську обладнають ще один тимчасовий госпіталь для прийому пацієнтів з коронавірусом. Його зроблять на базі міської поліклініки №2.
Про це повідомив мер Ивано-Франківська Руслан Марцінків в Facebook.
Він зазначив, що на підготовку госпіталю потрібно до двох діб. І підкреслив, що нових пацієнтів істотно більше за виписаних щодня.
"Прошу мешканців Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього з розумінням рішенням. Так як зараз якщо виписується кожен день по 25-30 чоловік, то звертається із запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів в день", - сказав Марцінків.
Вранці повідомлялося, що в Києві і семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіону, в "помаранчевій" - ще дев'ять.
Також відомо, що в Україні за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків коронавіруса. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли було 3621 випадок.