В Івано-Франківську підготують ще один тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус

В Івано-Франківську обладнають ще один тимчасовий госпіталь для прийому пацієнтів з коронавірусом. Його зроблять на базі міської поліклініки №2.

Він зазначив, що на підготовку госпіталю потрібно до двох діб. І підкреслив, що нових пацієнтів істотно більше за виписаних щодня.

"Прошу мешканців Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього з розумінням рішенням. Так як зараз якщо виписується кожен день по 25-30 чоловік, то звертається із запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів в день", - сказав Марцінків.