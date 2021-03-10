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В Івано-Франківську підготують ще один тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус

Новость на русском → Івано-Франківськ, Середа 10 березня 2021 18:27
В Івано-Франківську підготують ще один тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус Фото: лікування хворого коронавірусом у лікарні (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Івано-Франківську обладнають ще один тимчасовий госпіталь для прийому пацієнтів з коронавірусом. Його зроблять на базі міської поліклініки №2.

Про це повідомив мер Ивано-Франківська Руслан Марцінків в Facebook.

Він зазначив, що на підготовку госпіталю потрібно до двох діб. І підкреслив, що нових пацієнтів істотно більше за виписаних щодня.

"Прошу мешканців Івано-Франківська та медичний персонал поставитися до цього з розумінням рішенням. Так як зараз якщо виписується кожен день по 25-30 чоловік, то звертається із запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів в день", - сказав Марцінків.

Вранці повідомлялося, що в Києві і семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіону, в "помаранчевій" - ще дев'ять.

Також відомо, що в Україні за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків коронавіруса. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли було 3621 випадок.

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