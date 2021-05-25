В Івано-Франківську побили лікарку "швидкої", яка приїхала на виклик до ромів

В Івано-Франківську побили лікарку "швидкої допомоги", яка приїхала на виклик у ромське поселення. В неї виник конфлікт із чоловіком у стані алкогольного сп'яніння.

"Син жінки, яка потребувала медичної допомоги, вийшов назустріч лікарям у стані алкогольного сп’яніння. У подальшому між чоловіком та лікарем виник конфлікт, після чого він її вдарив. Як повідомляють у поліції, у медика легкі тілесні ушкодження", - розказала омбудсмен.

Вона додала, що зловмисника затримали. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КПК України "умисне легке тілесне ушкодження". Проводиться досудове розслідування.

Омбудсмен, зі свого боку, вимагає від поліції об’єктивне та неупереджене розслідування даного випадку, а ЗМІ закликають висвітлювати цей інцидент, не розпалюючи мову ворожнечі щодо ромської спільноти.