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В Івано-Франківську побили лікарку "швидкої", яка приїхала на виклик до ромів

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Вівторок 25 травня 2021 15:39
В Івано-Франківську побили лікарку "швидкої", яка приїхала на виклик до ромів Фото: лікарку "швидкої" побили під час виклику до "ромів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківську побили лікарку "швидкої допомоги", яка приїхала на виклик у ромське поселення. В неї виник конфлікт із чоловіком у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова.

"Син жінки, яка потребувала медичної допомоги, вийшов назустріч лікарям у стані алкогольного сп’яніння. У подальшому між чоловіком та лікарем виник конфлікт, після чого він її вдарив. Як повідомляють у поліції, у медика легкі тілесні ушкодження", - розказала омбудсмен.

Вона додала, що зловмисника затримали. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КПК України "умисне легке тілесне ушкодження". Проводиться досудове розслідування.

Омбудсмен, зі свого боку, вимагає від поліції об’єктивне та неупереджене розслідування даного випадку, а ЗМІ закликають висвітлювати цей інцидент, не розпалюючи мову ворожнечі щодо ромської спільноти.

Раніше у селі Андріївка Харківської області сталися сутички під час акції біля поселення ромів.

РБК-Україна питало, що кілька десятків людей під Одесою рознесли будинок ромів.

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