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В Ивано-Франковске избили врача "скорой", которая приехала на вызов к ромам

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Вторник 25 мая 2021 15:39
В Ивано-Франковске избили врача "скорой", которая приехала на вызов к ромам Фото: врача "скорой" избили во время вызова в " Ромы" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковске избили врача "скорой помощи", которая приехала на вызов в ромское поселение. У нее возник конфликт с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем между мужем и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - рассказала омбудсмен.

Она добавила, что злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 УПК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Проводится досудебное расследование.

Омбудсмен, со своей стороны, требует от полиции объективное и непредвзятое расследование данного случая, а СМИ призывают освещать этот инцидент, не разжигая язык вражды в отношении ромского сообщества.

Ранее в селе Андреевка Харьковской областии произошли столкновения во время акции возле поселения ромов.

РБК-Украина спрашивало, что несколько десятков человек под Одессой разнесли дом ромов.

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