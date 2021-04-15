Івано-Франківськ сформує загін добровольців на випадок вторгнення Росії

Івано-Франківськ на тлі стягування російських військ до України і загострення на Донбасі сформує загін добровольців. Його хочуть використати у випадку вторгнення Російської Федерації.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, він доручив Муніципальній інспекції сформувати загін добровольців.

"(вони, - ред.) у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Тому що ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська будуть йти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом", - зазначив Марцінків.

За його словами, на сьогодні в Муніципальній інспекції міста працюють 36 учасників бойових дій.