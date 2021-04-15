Івано-Франківськ сформує загін добровольців на випадок вторгнення Росії

Івано-Франківськ на тлі стягування російських військ до України і загострення на Донбасі сформує загін добровольців. Його хочуть використати у випадку вторгнення Російської Федерації.
Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.
За його словами, він доручив Муніципальній інспекції сформувати загін добровольців.
"(вони, - ред.) у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Тому що ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська будуть йти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом", - зазначив Марцінків.
За його словами, на сьогодні в Муніципальній інспекції міста працюють 36 учасників бойових дій.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія значно наростила кількість військової техніки біля українського кордону. Крім того, він підкреслив, що Київ не боїться можливих військових провокацій з боку Москви.
Російська Федерація кілька днів стягала свої війська під Воронеж. Україна вважає, що це може бути загрозою військового вторгнення.
Зазначимо, про ситуацію з приватними військовими компаніями в Україні читайте в матеріалі "Солдати "сірої зони". Як працюють українські ПВК і коли їх легалізують".