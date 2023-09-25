В Ивано-Франковске задержали женщину, которая унижала украинцев и поддерживала армию РФ

Детали дела

По данным следствия, подозреваемая - уроженка России, которая длительное время проживает в Ивано-Франковске, неоднократно распространяла через собственный аккаунт в соцсети материалы, направленные на оправдание действий оккупантов.

"С августа 2022 по май 2023 года она публиковала сообщения в поддержку российских военных и представляла вооруженную агрессию как внутренний гражданский конфликт, а также унижала честь и достоинство украинцев", - говорится в сообщении.

Фото: Задержанная (gp.gov.ua)

Также подозреваемая отрицала оккупацию украинских территорий и призывала к прекращению существования Украины как самостоятельного государства.

Что ей грозит за содеянное

Во время обысков по месту жительства сторонницы "русского мира" правоохранители изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Жительнице сообщено о подозрении по факту совершения следующих преступлений:

Разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;

Оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Сегодня сообщалось, что СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, собиравшую компромат на военных ВСУ. Кроме того, ее участники корректировали удары оккупантов по Харькову.

Также Служба безопасности Украины задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак страны-агрессора на Одесскую область.