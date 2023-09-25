СБУ разоблачила сеть агентов Кремля, собиравших компромат на военных под Харьковом
СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, собиравшую компромат на военных ВСУ. Кроме того, ее участники корректировали удары оккупантов по Харькову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.
"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области", - говорится в сообщении.
В частности, по данным СБУ, наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.
Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов России по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.
"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия четырех участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства", - добавили в ведомстве.
Кто руководил вражескими агентами?
По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения РФ сбежал в Россию.
Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове. В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.
Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов. Собранные сведения они переправляли резиденту (руководителю группы) в РФ, а он предоставлял их своему "куратору" из ГРУ.
Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.
Отметим, подобную сеть агентов в Харькове СБУ раскрывает не впервые. Например, ранее предатели, входившие в подобную агентурную сеть, наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ. Кроме того, СБУ задержала в Харькове участника агентурной сети ГРУ, который шпионил за позициями Сил обороны вблизи границы с РФ. Он оказался самым законспирированным участником агентурной сети.
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