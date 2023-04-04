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В Ивано-Франковске продлили отопительный сезон

Фото: в Ивано-Франковске продлили отопительный сезон (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Ивано-Франковске из-за ухудшения погоды продлили отопительный сезон до 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"К сожалению, видите, что температурный режим не позволяет завершить нам отопительный сезон. Поэтому будем следить за температурным режимом. Но видим, что пока прогнозируют холодную погоду к Пасхальным праздникам. Поэтому отопительный сезон будем продлевать до 15 апреля", - написал мэр.

Напомним, ранее глава комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") заявил, что 20 марта, в некоторых регионах Украины может завершиться отопительный сезон, поскольку "постепенно приходит теплая весенняя погода". Таким образом, он предлагал сэкономить энергоресурсы, в частности, газ. Однако из-за похолодания некоторые регионы продлили отопительный сезон.

В частности, в Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели, если для этого будет соответствующая температура воздуха.

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Ивано-ФранковскОтопительный сезон