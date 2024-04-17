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Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сообщают об угрозе

Среда 17 апреля 2024 23:25
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Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сообщают об угрозе Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" со стороны временно оккупированных регионов сегодня вечером, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники влетели в воздушное пространство Донецкой области, летели в сторону Днепропетровской и Харьковской областей. Кроме того, другая группа дронов летела со стороны Запорожской в район Днепропетровской и Полтавской областей.

Также в ВСУ сообщили, что новая группа "Шахедов" движется через Запорожскую область курсом на Николаев.

Россияне регулярно атакуют Украину "Шахедами"

Российские войска регулярно запускают по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В последние месяцы количество ударных дронов, которыми россияне пытаются атаковать регионы Украины, возросло.

Последний раз Силы обороны Украины "работали" по дронам-камикадзе в ночь с 15 на 16 апреля. Той ночью противник для атаки применил 9 дронов-камикадзе, которые запускал с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Боевая работа по отражению атаки продолжалась на территории шести областей.

"Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей

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