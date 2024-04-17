Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сообщают об угрозе

Российские войска запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" со стороны временно оккупированных регионов сегодня вечером, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники влетели в воздушное пространство Донецкой области, летели в сторону Днепропетровской и Харьковской областей. Кроме того, другая группа дронов летела со стороны Запорожской в район Днепропетровской и Полтавской областей. Также в ВСУ сообщили, что новая группа "Шахедов" движется через Запорожскую область курсом на Николаев.