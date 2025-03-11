В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы: что известно

В Ивано-Франковске вечером 11 марта прогремели взрывы вблизи железнодорожного вокзала. Есть погибшие и пострадавшие.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковске на данный момент, - в материале РБК-Украина ниже.
Как рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала.
"Произошло это около 18:30. На данный момент известно о трех пострадавших. Задействованы все экстренные службы, вся информация будет позже", - добавила она.
Тем временем в сети пишут, что было два взрыва. Неизвестный мужчина взорвал гранату возле вокзала.
Также сообщают о взрыве газа в одном из жилых домов возле железнодорожного вокзала, в результате чего загорелась крыша здания.
"Взрывы в Ивано-Франковске, о которых пишут телеграмм-каналы произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику", - сообщили в УЗ.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отметила, что на месте событий работают соответствующие службы.
"Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные. Сохраняйте спокойствие. Уточненная информация - позже", - рассказала она.
По словам городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в районе вокзала в результате взрывов (предварительно взрывчаткой) погибли люди и загорелся пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Также рядом произошел взрыв в квартире и загорелся пожар. Причины взрыва устанавливаются.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Одессе на одной из улиц прогремел взрыв. В результате этого были повреждены три автомобиля.
По информации правоохранителей, предварительно автомобили были повреждены в результате детонации неизвестного предмета. При этом пострадавших из-за взрыва не было.
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