В Ивано-Франковской сегодня могут прогреметь взрывы: названа причина

Она предупредила, что сегодня на Прикарпатье проведут военные учения.

"Сегодня наши военные продолжают обучение. Поэтому не бойтесь звуков взрывов во время, когда нет воздушной тревоги", - отметила Онищук.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага погиб человек, еще двое получили ранения.

Также отметим, что вчера Россия ударила по многоэтажкам в Запорожье. Из-за вражеских обстрелов пострадали 34 человека.

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