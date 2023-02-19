ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковской области сегодня возможны взрывы

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 08:22
В Ивано-Франковской области сегодня возможны взрывы Фото: в Ивано-Франковской области сегодня возможны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов. Они связаны с учениями военных и могут раздаваться без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - рассказала она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область вибухи
NEWS
ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW
ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет