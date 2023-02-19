В Ивано-Франковской области сегодня возможны взрывы

Жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов. Они связаны с учениями военных и могут раздаваться без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - рассказала она.