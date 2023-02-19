В Івано-Франківській області сьогодні можливі вибухи

Мешканців Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів. Вони пов'язані з навчаннями військових і можуть лунати без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - розповіла вона.