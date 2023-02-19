ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Івано-Франківській області сьогодні можливі вибухи

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 лютого 2023 08:22
В Івано-Франківській області сьогодні можливі вибухи Фото: в Івано-Франківській області сьогодні можливі вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Івано-Франківської області попередили про можливі звуки вибухів. Вони пов'язані з навчаннями військових і можуть лунати без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - розповіла вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область вибухи
NEWS
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде