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В Ивано-Франковской области ракета попала по энергетическому объекту

Фото: в Ивано-Франковской области ракета попала по энергетическому объекту (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Одна из российских ракет попала по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. В результате этого там произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

По ее данным, на место крушения сразу выехали соответствующие службы. Пожарным удалось локализовать возгорание. Также известно, что все работники инфраструктуры находились в укрытиях.

"К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей", - написала Онищук.

Она также сообщила, что во время атаки силам ПВО удалось сбить две российские ракеты.

Напомним, в субботу, 14 января, российские кафиры снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Также известно, что украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет , которые россияне запустили по территории Украины.

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