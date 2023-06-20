RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ивано-Франковской области прекращают медпомощь мужчинам без разрешения военкоматов

Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области прекращают медпомощь мужчинам без разрешения военкоматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Ивано-Франковской области плановую госпитализацию мужчин возрастом от 18 до 59 лет больше не будут проводить без разрешения военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Коломыйской РВА Любомира Глушкова в Facebook.

По его словам, согласно решению совета обороны Ивано-Франковской области, местным чиновникам необходимо обеспечить, чтобы всех военнообязанных жителей региона направили в территориальные центры комплектации и соцподдержки.

Также Глушков добавил, что Департаменту здравоохранения Ивано-Франковской ОГА поручили подготовить и сообщить медучреждениям региона о решении насчет "временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектации".

При этом медучреждения обяжут сообщать территориальные центры комплектации о внеплановой госпитализации военнообязанных.

Мобилизация в Ивано-Франковской общине

Напомним, 13 июня в Ивано-Франковской общине подписали приказ о проведении общей мобилизации.

В документе подчеркивается, что всем военнообязанным мужчинам, которые проживают либо находятся на территории Ивано-Франковской территориальной общины, необходимо явиться в городской ТЦК и СП поддержки в течение 10 дней с момента публикации приказа.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьПризыв в армиюВойна России против УкраиныМобилизация в Украине