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В Ивано-Франковской области прекращают медпомощь мужчинам без разрешения военкоматов

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Вторник 20 июня 2023 20:11
В Ивано-Франковской области прекращают медпомощь мужчинам без разрешения военкоматов Иллюстративное фото: в Ивано-Франковской области прекращают медпомощь мужчинам без разрешения военкоматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Ивано-Франковской области плановую госпитализацию мужчин возрастом от 18 до 59 лет больше не будут проводить без разрешения военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Коломыйской РВА Любомира Глушкова в Facebook.

По его словам, согласно решению совета обороны Ивано-Франковской области, местным чиновникам необходимо обеспечить, чтобы всех военнообязанных жителей региона направили в территориальные центры комплектации и соцподдержки.

Также Глушков добавил, что Департаменту здравоохранения Ивано-Франковской ОГА поручили подготовить и сообщить медучреждениям региона о решении насчет "временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектации".

При этом медучреждения обяжут сообщать территориальные центры комплектации о внеплановой госпитализации военнообязанных.

Мобилизация в Ивано-Франковской общине

Напомним, 13 июня в Ивано-Франковской общине подписали приказ о проведении общей мобилизации.

В документе подчеркивается, что всем военнообязанным мужчинам, которые проживают либо находятся на территории Ивано-Франковской территориальной общины, необходимо явиться в городской ТЦК и СП поддержки в течение 10 дней с момента публикации приказа.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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