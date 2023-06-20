В Івано-Франківській області припиняють медичну допомогу чоловікам без дозволу військкоматів

В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Коломийської РВА Любомира Глушкова у Facebook .

За його словами, згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам необхідно забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Також Глушков додав, що Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо "тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації".

При цьому медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектації про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Мобілізація в Івано-Франківській області

Нагадаємо, 13 червня в Івано-Франківській області підписали наказ про проведення загальної мобілізації.

У документі наголошується, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з'явитися до міської ТЦК та СП підтримки протягом 10 днів з моменту опублікування наказу.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.