ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Івано-Франківській області припиняють медичну допомогу чоловікам без дозволу військкоматів

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 20:11
В Івано-Франківській області припиняють медичну допомогу чоловікам без дозволу військкоматів Ілюстративне фото: в Івано-Франківській області припиняють медичну допомогу чоловікам без дозволу військкоматів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Коломийської РВА Любомира Глушкова у Facebook.

За його словами, згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам необхідно забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Також Глушков додав, що Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо "тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації".

При цьому медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектації про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Мобілізація в Івано-Франківській області

Нагадаємо, 13 червня в Івано-Франківській області підписали наказ про проведення загальної мобілізації.

У документі наголошується, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з'явитися до міської ТЦК та СП підтримки протягом 10 днів з моменту опублікування наказу.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Призов до армії Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом