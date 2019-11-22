Іванісов не зможе повернутися до фракції "Слуги народу", - Корнієнко

Народний депутат Роман Іванісов, який на тлі скандалу вийшов з фракції "Слуга народу", не зможе повернутися назад. Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі Радіо НВ.

За його словами, Іванісов спочатку за власним рішенням призупинив членство у фракції.

"Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути до фракції, навіть якщо він захоче", - зауважив Корнієнко.

Він також додав, що остаточне рішення приймуть на засіданні фракції 2 грудня.

Нагадаємо, раніше глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Іванісов після публікації вироку і указу про помилування повинен добровільно скласти мандат.

Скандал з нардепом розгорівся на цьому тижні після, як стало відомо, що в 90-ті він був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Його засудили до 3,5 років позбавлення волі, однак відбув не весь термін, так як був помилуваний указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. На позачергових виборах до парламенту балотувався в 153 окрузі в Рівненській області від партії "Слуга народу".

