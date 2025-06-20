Ивана Купала 2025: где в Киеве ощутить настоящую магию древнего обряда

Праздник Ивана Купала в этом году в Киеве приобретет новое звучание - глубокое, чувственное и обрядовое. 21 и 22 июня культурное пространство "В'ЯВА" на ВДНХ приглашает на двухдневный фестиваль "Праздник Купала", который обещает больше, чем просто развлечения: это будет встреча с украинской мистикой, символикой и собственными эмоциями через музыку, обереги, огонь и традиции.
Больше о праздновании Ивана Купала на ВДНХ - в материале РБК-Украина.
Формат предусматривает полную свободу выбора: посетители смогут окунуться в обрядовые действа или спокойствие
Программа включает лекции о магии природы, фольклорное пение, купальские символы, женские обряды и мифические фигуры - от ведьм до русалок.
Мастер-классы позволят собственноручно сплести венок по характеру - "мавчин", "русалчин" или барвинковый, создать глиняную чашку или выковать железный талисман.
А самое главное - все это будет происходить в пространстве, где ничего не является просто шоу: участник становится частью ритуала.
На большой сцене будут выступать фольклорные группы со всей Украины. Черниговское "Михайлово Чудо" представит аутентичные песни с диалектами, "Баламуты" погрузят в народные танцы, "Будимир", "Вильце" и "ЯсноКрасно" вспомнят детские игры и песни с элементами современного звучания.
Кульминацией обоих дней станет обряд "Купальское дерево" в исполнении группы "Володар". Это реконструкция древних действ с украшением дерева, хороводами, играми и сожжением символической "ведьмы".
Уникальность в том, что каждый день - это отдельная вариация: в субботу - полесская традиция, в воскресенье - левобережная.
Субботний вечер завершит группа Yurcash - остроумная, панковая и фолково-зубоватая. Их песни, как "Желтый скотч" или "Менуэты", будут звучать чрезвычайно выразительно на фоне ночного костра.
А в воскресенье сцену закроет Марина Круть - с ее бандурой, нежностью и голосом, который соединяет прошлое и настоящее в одной музыкальной истории.
Ивана Купала - один из самых поэтичных и загадочных праздников украинской традиции. Он сочетает дохристианские обряды с символикой очищения, плодородия, силы природы и человеческих чувств.
В 2025 году Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июля - именно в это время, по народным верованиям, природа достигает пика своей энергии.
Ивана Купала - это мистерия огня, воды, трав и солнца. Праздник связан с летним солнцестоянием и отмечается в период, когда, по поверью, вода обладает целебной силой, огонь очищает, а растения приобретают магические свойства.
Главные символы:
Купальские обряды и традиции:
Не стоит спать в ночь на Купала. Считается, что в эту ночь активизируются нечистые силы, ведьмы и русалки.
Надо избегать конфликтов, ссор, плохих мыслей. Все это, по верованиям, может оставить след на следующий год.
Наши предки верили, что не ломать траву и не срывать цветы без надобности, ведь именно этой ночью они имеют наибольшую силу, поэтому стоит собирать только с намерением и благодарностью.
В современном формате Ивана Купала - это возможность окунуться в украинские традиции, раскрыть свою чувственность, почувствовать связь с предками и природой - через песню, танец, прикосновение к глине и силу ритуала.
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