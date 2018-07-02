Івана Купала 2018: коли свято в Україні

Дата Івана Купала здавна була приурочена до дня літнього сонцестояння, але в наш час це містичне свято відзначають у липні

Коли потрібно вирушати до лісу за папороттю, гадати і плести вінки на Івана Купала, дата яскравого літнього свята в 2018 році і його головні традиції - в матеріалі Styler.

Коли Івана Купала в 2018 році

Після переходу на літочислення за григоріанським календарем Івана Купала в Україні відзначається 7 липня. Його дата є постійною. Так і в 2018 році народне свято припадає в ніч із п'ятниці 6 липня на суботу 7 липня.

Фото: Івана Купала - 7 липня 2018 (pixabay.com/zaravd)

Однак з давніх часів Купала, Іванів день або Солнцеворот наші предки святкували в день літнього сонцестояння 21 червня. З приходом християнства на слов'янські землі, язичницьке свято приурочили до церковного дня пам'яті Іоанна Хрестителя (24 червня).

Через деякий час дата Івана Купала знову змінилася. Після переходу на григоріанський календар свято стали відзначати 7 липня. Хоча до цих пір багато народів Європи продовжують святкувати Купала в день сонцестояння в червні.

Як відзначають Івана Купала

Самобутні звичаї та ритуали народного свята залишилися популярними і в наш час. Прогулянки нічномим лісом, ворожіння і пускання вінків по воді - дуже романтичні традиції. А розваги біля вогнища і нічні купання в літній день - відмінний спосіб провести час з друзями на природі.

Фото: На Івана Купала плетуть вінки (pixabay.com/AdinaVoicu)

Згідно з прикметою на Івана Купала, стрибки через багаття в святкову ніч і купання після заходу принесуть здоров'я на весь рік. Якщо вмитися ранковою росою 7 липня, можна продовжити молодість і зберегти красу на довгі роки. Зібрані трави в купальську ніч мають особливу лікувальну силу.

Ворожіння на Івана Купала з вінком допоможуть дізнатися про свого коханого. І головне повір'я свята - про квітучу папороть. Якщо в ніч на 7 липня знайти квітку цієї рослини - до багатства і удачі на все життя.

Івана Купала відзначали в день літнього сонцестояння (video.rbc.ua)