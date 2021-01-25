ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Підсумки жорсткого карантину: 3 кримінальні справи та понад 2,5 тисячі штрафів

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за час жорсткого карантину правоохоронці виявили порушення в роботі понад 9 тисяч суб'єктів господарювання. Всього було порушено три кримінальні справи та складено понад 2,5 тисячі адміністративних протоколів.

Популярні новини

Про це Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

"Дотримуватися обмежень не хотілося багатьом. Серед тих, хто найбільше намагався проігнорувати вимоги безпеки більше ніж 8 тисяч суб'єктів торговельного та побутового обслуговування, понад 600 розважальних закладів та закладів харчування, 84 ТРЦ, 80 непродовольчих ринків і близько 50 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів", - написав Мартиненко.

За весь час карантину в Україні складено близько 72,5 тисячі адмінпротоколів. За результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму майже 29,5 млн гривень. Також відкриті 795 кримінальних справ.

Нагадаємо, в Україні 25 січня завершився жорсткий карантин. Тепер в країні буде діяти адаптивний карантин.

Поки вся країна перебуває в "помаранчевій" зоні. Впродовж тижня буде проаналізована ситуація в регіонах, після чого буду введені додаткові карантинні зони.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полицияштрафКарантин