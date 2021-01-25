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Підсумки жорсткого карантину: 3 кримінальні справи та понад 2,5 тисячі штрафів

Україна, Понеділок 25 січня 2021 10:43
Підсумки жорсткого карантину: 3 кримінальні справи та понад 2,5 тисячі штрафів
Фото: карантинний рейд (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за час жорсткого карантину правоохоронці виявили порушення в роботі понад 9 тисяч суб'єктів господарювання. Всього було порушено три кримінальні справи та складено понад 2,5 тисячі адміністративних протоколів.

Про це Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

"Дотримуватися обмежень не хотілося багатьом. Серед тих, хто найбільше намагався проігнорувати вимоги безпеки більше ніж 8 тисяч суб'єктів торговельного та побутового обслуговування, понад 600 розважальних закладів та закладів харчування, 84 ТРЦ, 80 непродовольчих ринків і близько 50 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів", - написав Мартиненко.

За весь час карантину в Україні складено близько 72,5 тисячі адмінпротоколів. За результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму майже 29,5 млн гривень. Також відкриті 795 кримінальних справ.

Нагадаємо, в Україні 25 січня завершився жорсткий карантин. Тепер в країні буде діяти адаптивний карантин.

Поки вся країна перебуває в "помаранчевій" зоні. Впродовж тижня буде проаналізована ситуація в регіонах, після чого буду введені додаткові карантинні зони.

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