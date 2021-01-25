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Итоги жесткого карантина: 3 уголовных дела и более 2,5 тысячи штрафов

Украина, Понедельник 25 января 2021 10:43
Итоги жесткого карантина: 3 уголовных дела и более 2,5 тысячи штрафов
Фото: карантинный рейд (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за время жесткого карантина правоохранители выявили нарушения в работе более 9 тысяч субъектов хозяйствования. Всего было возбуждено три уголовных дела и составлено более 2,5 тысячи административных протоколов.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"Соблюдать ограничения не хотелось многим. Среди тех, кто больше всего пытался проигнорировать требования безопасности более 8 тысяч субъектов торгового и бытового обслуживания, более 600 развлекательных заведений и заведений питания, 84 ТРЦ, 80 непродовольственных рынков и около 50 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов", - написал Мартыненко.

За все время карантина в Украине составлено около 72,5 тысячи админпротоколов. По результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму почти 29,5 млн гривен. Также открыты 795 уголовных дел.

Напомним, в Украине 25 января завершился жесткий карантин. Теперь в стране будет действовать адаптивный карантин.

Пока вся страна находится в "оранжевой" зоне. На протяжении недели будет проанализирована ситуация в регионах, после чего буду введены дополнительные карантинные зоны.

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