Підсумки першого туру Євро-2020: результати та розташування команд у групах

Сьогодні поєдинком Франція-Німеччина завершився перший тур чемпіонату Європи-2020. Поки на турнірі явних сенсацій не було.
Детальніше про результати першого туру - в матеріалі РБК-Україна.
Група А
Туреччина - Італія 0:3
Уельс - Швейцарія 1:1
Група B
Данія - Фінляндія 0:1
Бельгія - Росія 3:0
Група C
Австрія - Північна Македонія 3:1
Група D
Англія - Хорватія 1:0
Шотландія - Чехія 0:2
Група E
Польща - Словаччина 1:2
Іспанія - Швеція 0:0
Група F
Угорщина - Португалія 0:3
Франція - Німеччина 1:0
Нагадаємо, другий тур стартує вже завтра. Україна свій наступний матч проведе у четвер, 17 червня, проти Північної Македонії.