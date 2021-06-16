Підсумки боротьби з корупцією у 2020: комітет Ради заслухав главу НАЗК

"На своєму засіданні комітет з питань антикорупційної політики заслухав представлення голови НАЗК Олександра Новікова щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2020 році", - сказано у повідомленні.

Новіков зауважив, що національна доповідь містить статистичні дані і інформацію, надану органами влади, детальний аналіз найголовніших викликів у сфері протидії корупції за минулий рік.

За його словами, за 2020 рік наша держава піднялася на дев’ять позицій у світовому рейтингу зниження рівня корупції, додавши три бали.

Новіков підкреслив, що Україна є одним із лідерів у сфері запобігання корупції.

"У нас сформована повна система необхідних органів, що є свідченням повної імплементації Конвенції ООН проти корупції; сформована система ІТ-інструментів запобігання корупції, частина з яких є унікальними у світі... Тепер наше з вами спільне завдання - стати лідерами з використання цих інструментів і зниження рівня корупції", - зазначив глава НАЗК.

Він також поінформував членів комітету про підсумки боротьби з корупцією у 2020 році.

"Голова НАЗК нагадав про рішення Конституційного суду, яке "певною мірою перекреслило усі досягнення". Новіков зупинився на проблемних питаннях, які мають бути вирішені для забезпечення невідворотності покарання за корупційні дії як основного запобіжника скоєння таких злочинів", - сказано у повідомленні.

На його думку, для досягнення кращих результатів наступного року парламент має найближчим часом затвердити Антикорупційну стратегію.