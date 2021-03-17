Раді рекомендують схвалити антикорупційну стратегію. Вона розрахована до 2025 року

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді прийняти в цілому закон про засади державної антикорупційної політики . Ним затверджується Державна антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №4135.

Під час підготовки проекту до другого читання нардепи подали понад 500 поправок.

"Пропонована стратегія складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячений концепції формування Державної антикорупційної політики на вказаний період та механізму її реалізації. Решта розділів документу містять опис певних проблем та очікувані стратегічні результати, яких слід досягти для їх розв’язання", - інформують у парламенті.

Передбачено, що антикорупційна держстратегія буде реалізуватися через виконання Державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії.

"Програму розроблятиме НАЗК і затверджуватиме Кабінет міністрів на період дії стратегії. Також НАЗК здійснюватиме координацію реалізації антикорупційних стратегій і програм", - сказано у повідомленні.

Агентство буде публічно інформувати Кабмін про результати виконання держпрограми і представлятиме звіт Раді в рамках парламентських слухань.

"Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням техніко-юридичного доопрацювання", - вказано у повідомленні.