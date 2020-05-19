Підсумки 100 днів програми дешевих кредитів: банки видали 10 млн доларів

За 100 днів реалізації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" дев'ять банків-партнерів видали 462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн (10,3 млн доларів за курсом НБУ). Найчастіше кредитують сільське господарство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, станом на 15 травня 1241 заявка була відхилена. Серед найпоширеніших причин відмови - необґрунтованість бізнес-плану (26%), недостатня кредитоспроможність (22%), ділова репутація (20%).

"Найбільш підготовленими до такої державної програми мікро- та малого бізнесу виявились аграрії: 57% виданих банками-учасниками Програми кредитів були саме для підприємств галузі сільського господарства. Також серед активних позичальників є представники зі сфери торгівлі та виробництва - 17%. На третьому місці - промисловці. 6% кредитів були видані для підприємців, які займаються промисловою переробкою", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.