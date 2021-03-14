RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В італійському П'ємонті призупинили використання вакцини AstraZeneca через смерть вчителя

Автор: Андрій Василюк

Північний регіон Італії П'ємонт заявив у неділю, що тимчасово припинить щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca після смерті вакцинованого в суботу вчителя з міста Б'єлла.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення уряду регіону.

Рішення є запобіжним до завершення перевірки партії вакцини на предмет зв'язку між смертю та вакцинацією.

В повідомленні місцевого урядового органу не сказано про те, як помер учитель.

"Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. Поки не було серйозних проблем із введенням вакцин", - йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.

Італійське медичне агентство Aifa у четвер заборонило використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела Reuters повідомили, що рішення було прийнято після смерті двох чоловіків на Сицилії.

Aifa наголосила, що заборона є запобіжною до встановлення зв'язку між вакциною та "серйозними побічними явищами".

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Через цей випадок Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії рекомендував тимчасово зупинити використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, раніше низка країн, серед яких Данія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
У Британії не сумніваються, що восени будуть нові сплески зараження коронавірусом
Половина регіонів Італії з понеділка йдуть на локдаун
В Ірландії можуть призупинити використання COVID-вакцини AstraZeneca
Прогноз погоди