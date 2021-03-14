В італійському П'ємонті призупинили використання вакцини AstraZeneca через смерть вчителя

Північний регіон Італії П'ємонт заявив у неділю, що тимчасово припинить щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca після смерті вакцинованого в суботу вчителя з міста Б'єлла.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення уряду регіону.
Рішення є запобіжним до завершення перевірки партії вакцини на предмет зв'язку між смертю та вакцинацією.
В повідомленні місцевого урядового органу не сказано про те, як помер учитель.
"Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. Поки не було серйозних проблем із введенням вакцин", - йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.
Італійське медичне агентство Aifa у четвер заборонило використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела Reuters повідомили, що рішення було прийнято після смерті двох чоловіків на Сицилії.
Aifa наголосила, що заборона є запобіжною до встановлення зв'язку між вакциною та "серйозними побічними явищами".
Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Через цей випадок Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії рекомендував тимчасово зупинити використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.
Як писало РБК-Україна, раніше низка країн, серед яких Данія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.