В італійському П'ємонті призупинили використання вакцини AstraZeneca через смерть вчителя

Північний регіон Італії П'ємонт заявив у неділю, що тимчасово припинить щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca після смерті вакцинованого в суботу вчителя з міста Б'єлла.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення уряду регіону.

Рішення є запобіжним до завершення перевірки партії вакцини на предмет зв'язку між смертю та вакцинацією.

В повідомленні місцевого урядового органу не сказано про те, як помер учитель.

"Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. Поки не було серйозних проблем із введенням вакцин", - йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.

Італійське медичне агентство Aifa у четвер заборонило використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела Reuters повідомили, що рішення було прийнято після смерті двох чоловіків на Сицилії.

Aifa наголосила, що заборона є запобіжною до встановлення зв'язку між вакциною та "серйозними побічними явищами".