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В італійському П'ємонті призупинили використання вакцини AstraZeneca через смерть вчителя

Новость на русском → Італія, Неділя 14 березня 2021 18:15
В італійському П'ємонті призупинили використання вакцини AstraZeneca через смерть вчителя Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Північний регіон Італії П'ємонт заявив у неділю, що тимчасово припинить щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca після смерті вакцинованого в суботу вчителя з міста Б'єлла.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення уряду регіону.

Рішення є запобіжним до завершення перевірки партії вакцини на предмет зв'язку між смертю та вакцинацією.

В повідомленні місцевого урядового органу не сказано про те, як помер учитель.

"Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. Поки не було серйозних проблем із введенням вакцин", - йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.

Італійське медичне агентство Aifa у четвер заборонило використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела Reuters повідомили, що рішення було прийнято після смерті двох чоловіків на Сицилії.

Aifa наголосила, що заборона є запобіжною до встановлення зв'язку між вакциною та "серйозними побічними явищами".

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Через цей випадок Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії рекомендував тимчасово зупинити використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, раніше низка країн, серед яких Данія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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